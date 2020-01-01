В Одессе появился оригинальный арт-объект

В Одессе на ул. Академика Королева недалеко от Киевской райадминистрации появился необычный арт-объект. Он представляет собой руку, которая держит большой куб, на его поверхности можно увидеть надписи «Human is a work of arts» (Человек – это произведение искусства) и «Це Я».

Как рассказал автор скульптуры А.Любов, этот монумент посвящен самому важному человеку Украины, и чтобы узнать, кто это, достаточно встать на куб и прочесть надпись на нем. Скульптор трудился над этой работой примерно год, используя для изготовления руки композитные материалы, а для куба – лабрадорит. Размер пьедестала составляет 1 кубический метр, а его вес около 3,5 тонн.

od-news.com

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