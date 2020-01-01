Общество Одесские новости ТОП Новости 

В Одессе появился оригинальный арт-объект

seo 0 Comment , , , ,

В Одессе появился оригинальный арт-объектВ Одессе на ул. Академика Королева недалеко от Киевской райадминистрации появился необычный арт-объект. Он представляет собой руку, которая держит большой куб, на его поверхности можно увидеть надписи «Human is a work of arts» (Человек – это произведение искусства) и «Це Я».

Как рассказал автор скульптуры А.Любов, этот монумент посвящен самому важному человеку Украины, и чтобы узнать, кто это, достаточно встать на куб и прочесть надпись на нем. Скульптор трудился над этой работой примерно год, используя для изготовления руки композитные материалы, а для куба – лабрадорит. Размер пьедестала составляет 1 кубический метр, а его вес около 3,5 тонн.

Это будет интересно:

В Одессе появился ракообразный арт-объект В Одессе появился "джин" - арт-объект известного скульптораВ Одессе появился арт-объект от известного скульптора (фото) В Одессе появился арт-объект, вызывающий ностальгию по детству без гаджетовВ Одессе появился арт-объект, вызывающий ностальгию по детству без гаджетов В Одессе возле "Замка Монстров" появился свой арт-объектВ Одессе возле «Замка Монстров» появился свой арт-объект с легендой В Одессе появился уникальный и добрый арт-объектВ Одессе появился уникальный и добрый арт-объект
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE