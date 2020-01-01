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В Одессе на Новый год спасателей вызвали на пожар, случившийся в центре города

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В Одессе на Новый год горело строениеВ Одессе в 19 часов на ул. Большая Арнаутская произошло возгорание в доме №20. Пожар произошел 31 декабря.

Об этом стало известно из сообщения ГСЧС в Одесской области.

По прибытии на место ЧП спасатели установили, что возгорание произошло в неэксплуатируемом здании на лестничной площадке на 5-м этаже. Там загорелась мебель. Однако, перед тем, как попасть внутрь строения, пожарным пришлось срезать железные двери.

В 19:31, спустя 30 минут после того, как вызов спасателями был получен, пожар локализовали. А в 19:38 и вовсе потушен.

К счастью, в этом пожаре люди не пострадали.

Причина возгорания, а также сумма ущерба будут установлены экспертами.

К операции спасения были привлечены 30 человек личного состава.

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