В Одессе на Новый год спасателей вызвали на пожар, случившийся в центре города
В Одессе в 19 часов на ул. Большая Арнаутская произошло возгорание в доме №20. Пожар произошел 31 декабря.
Об этом стало известно из сообщения ГСЧС в Одесской области.
По прибытии на место ЧП спасатели установили, что возгорание произошло в неэксплуатируемом здании на лестничной площадке на 5-м этаже. Там загорелась мебель. Однако, перед тем, как попасть внутрь строения, пожарным пришлось срезать железные двери.
В 19:31, спустя 30 минут после того, как вызов спасателями был получен, пожар локализовали. А в 19:38 и вовсе потушен.
К счастью, в этом пожаре люди не пострадали.
Причина возгорания, а также сумма ущерба будут установлены экспертами.
К операции спасения были привлечены 30 человек личного состава.
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