В Одессе к Рождеству состоится выставка старинных открыток

В Одессе 2 января в 12 часов в Мемориальном Музее Константина Паустовского состоится выставка "Рождественские открытки".

Редкие старинные открытки, приуроченные к Рождественским праздникам, взяты из собрания известного коллекционера Анатолия Дроздовского.

Известно, что первые поздравительные открытки появились в Англии в 1794 году, когда художник Добсон на поздравлении, адресованном другу, изобразил зимний лес и счастливую семью. На следующий год к Рождеству Добсоном были изготовлены несколько дюжин поздравительных открыток в технике литографии, которые он разослал всем знакомым.

В Россию открытки пришли в конце XIX века. Купцы покупали открытки за границей и делали на них надпись "С Рождеством!". Уже с 1894 года российские частные издательства стали печатать иллюстрированные поздравительные открытки. К работе над пасхальными, рождественскими открытками привлекались чаще всего художники Александр Бенуа, Михаил Врубель, Лев Бакст.

Одесситы смогут увидеть рождественские открытки конца XIX - начала XX века.

Среди редких открыток можно увидеть телеграмму - новинку того времени.

Всех желающих приглашают в музей, расположенный по адресу ул. Черноморская, 6.

od-news.com

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