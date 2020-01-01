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Накануне Нового года женился самый молодой одесский моряк, побывавший в плену РФ

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Самый молодой одесский моряк, побывавший в плену РФ, женился в последний день 2019 годаВ Одессе Андрей Эйдер, который на протяжении долгих 9 месяцев, начиная с 25 ноября 2018 года, находился в плену Российской Федерации после нападения на украинские корабли в Керченском проливе, узаконил свои отношения с возлюбленной.

Официальная церемония регистрации уз брака между Андреем Эйдером и его невестой Мариной Вербицкой, состоялась в последний день 2019 года - 31 декабря.

Об этом знаковом для молодой пары событии 20-летний моряк и его избранница, сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Брак был зарегистрирован в одном из киевских РАГСов.

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