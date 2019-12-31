В Одессе состоялся флешмоб-поздравление от Нацгвардии и Нацполиции
В Одессе полицейские и нацгвардейцы приняли участие в предновогоднем флешмобе.
Для того, чтобы порадовать одесситов и гостей Одессы, поздравить их со стремительно приближающимися новогодними праздниками, правоохранители провели оригинальный флешмоб.
Ими были выстроены служебные автомобили в форме елки и зажгли на ней "гирлянду", включив сигнальные огни.
Об этом флешмобе сообщили в пресс-службе Южного оперативного объединения НГУ.
В этом поздравлении приняли участие 19 служебных автомобилей.
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