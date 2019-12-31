Общество Одесские новости ТОП Новости 

В Одессе остались брошенными сотни никому не нужных ёлок

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе останутся брошенными сотни никому не нужных ёлокВ Одессе до Нового года осталось несколько минут, но пройдясь по городу можно было убедиться в том, что на ёлочных базарах осталось довольно много елок и сосен.

Тротуары в спальных районах города, в центре Одессы около Нового рынка, завалены новогодними деревьями, срубленными для того, чтобы украсить чей-то дом. Однако, они так и остались невостребованными.

Торговля 31 декабря велась уже не так активно, как за несколько дней до этого. 31 декабря многие горожане специально ждут, зная о том, что ближе к сумеркам, продавцы начинают существенно уступать в цене. Но уже остается понятным, что далеко не все ели, пихты и сосны будут куплены одесситами.

По грубым подсчетам, в Одессе останутся "ночевать" на елочных базарах в ночь с 31 декабря на 1 января порядка 1000 срубленных хвойных деревьев.

Это будет интересно:

В Одессе жильцы одного из домов остались без крыши над головойВ Одессе жильцы одного из домов остались без крыши над головой В Одессе никому нет дела до бездомнойВ Одессе никому нет дела до бездомной В Одессе более 40 улиц остались без водыВ Одессе более 40 улиц остались без воды В Одессе осквернен памятный знак воинамВ Одессе осквернен памятный знак Героям Небесной Сотни В Одессе показали уникальный двор, где припарковано более сотни автоВ Одессе показали уникальный двор, где припарковано более сотни авто
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE