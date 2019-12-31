В Одессе остались брошенными сотни никому не нужных ёлок

В Одессе до Нового года осталось несколько минут, но пройдясь по городу можно было убедиться в том, что на ёлочных базарах осталось довольно много елок и сосен.

Тротуары в спальных районах города, в центре Одессы около Нового рынка, завалены новогодними деревьями, срубленными для того, чтобы украсить чей-то дом. Однако, они так и остались невостребованными.

Торговля 31 декабря велась уже не так активно, как за несколько дней до этого. 31 декабря многие горожане специально ждут, зная о том, что ближе к сумеркам, продавцы начинают существенно уступать в цене. Но уже остается понятным, что далеко не все ели, пихты и сосны будут куплены одесситами.

По грубым подсчетам, в Одессе останутся "ночевать" на елочных базарах в ночь с 31 декабря на 1 января порядка 1000 срубленных хвойных деревьев.

od-news.com

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