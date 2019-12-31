Одесская область: снова смертельное ДТП с участием BMW

30 декабря на участке трассы Одесса-Рени, расположенном недалеко от Кирничков, произошла автомобильная авария со смертельным исходом.

Согласно полученной информации, водитель автомобиля марки «БМВ» направлялся со стороны г.Одессы. Он значительно превысил допустимую скорость, и в результате не сумел вписаться в поворот, из-за этого машина вылетела с дороги, несколько раз перекувырнулась и упала в поле. К сожалению, водитель при этом получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

На месте работали сотрудники полиции, устанавливающие обстоятельства произошедшего ДТП.

od-news.com

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