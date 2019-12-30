Вдоль трасс в Одесской области устанавливают защиту от снежных заносов
В Одесской области вдоль автомобильных трасс сотрудники автомобильных дорог устанавливают специальные заборы-сетки, служащие защитой от заносов.
Вышеуказанные мероприятия проводятся на важных областных трассах, где в зимний период во время снегопада образуются сильные заносы, усложняющие движение автомобильного потока.
Об этом стало известно из сообщения, оставленного пресс-службой автодорог в Одесской области.
В настоящее время пассивной защитой от снега снабжаются автотрассы М-05 Киев-Одесса, М-16 Одесса-Кучурган (направлением на Кишинев), Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши/М-15/подъезд к порту "Черноморск".
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