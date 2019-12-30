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Трагедия в Одессе: пострадал ребенок во время взрыва петарды

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Трагедия в Одессе: пострадал ребенок во время взрыва петардыНакануне празднования Нового года в разных районах города уже стали слышны взрывы петард и фейерверков.

Не обошлось без пострадавшего. Им стал 11-летний ребенок. В воскресенье 29 декабря в руке у мальчика взорвалась петарда.

Об этом появилось сообщение в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Травмированный ребенок срочным образом был доставлен в областную детскую больницу. К сожалению, у мальчика травма очень серьезная - частично оторвало палец, и два соседних пальца оказались сломаны.

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