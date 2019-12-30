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Одесские врачи призвали не есть блюда Нового года дольше этого срока

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Одесские врачи призвали не есть блюда Нового года дольше этого срокаПеред новогодними празднованиями Департамент здравоохранения Одесского горсовета призвал одесситов без вреда для собственного здоровья пережить предстоящие застолья.

Особое внимание обращают медики тех людей, у которых есть проблемы с пищеварительной системой. Таким людям нужны ограничения в еде и напитках. Важно избегать жирной, острой, соленой, жареной пищи. Также, внимательно нужно отнестись к употреблению кислых фруктов, которыми как раз богат новогодний стол: апельсины, мандарины, киви и пр.

Нужно обратить внимание на салаты, в которых есть диетические сорта мяса - кролик, курица, нежирная рыба. Важно, чтобы на столе была свежая зелень.

В качестве профилактики от пищевых отравлений в праздничные дни важно соблюдать правила:

- пищу готовить в том количестве, что позволит съесть её в течение 1-2 дней;
- после контакта с сырыми продуктами, перед тем как готовить еду или сервировать стол, нужно мыть руки;
- сырые овощи, фрукты, зелень, цитрусовые, важно промыть проточной водой;
- из "вздутых" и просроченных консервов категорически нельзя есть продукты.

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