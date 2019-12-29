В Одесской области под колесами авто погиб пешеход

28 декабря в Овидиопольском районе Одесской области недалеко от промрынка «7 км» произошло ДТП.

Как стало известно, автомобиль марки «Шевроле» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном для пересечения месте. В результате аварии мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего мужчины. Также решается вопрос о внесении информации в Единый реестр в соответствии с ч.2 статьи 286 УК Украины по факту нарушения правил дорожного движения.

od-news.com

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