Авто Новости Одесской области Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одесской области под колесами авто погиб пешеход

seo 0 Comment , , , ,

В Одесской области под колесами авто погиб пешеход28 декабря в Овидиопольском районе Одесской области недалеко от промрынка «7 км» произошло ДТП.

Как стало известно, автомобиль марки «Шевроле» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном для пересечения месте. В результате аварии мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего мужчины. Также решается вопрос о внесении информации в Единый реестр в соответствии с ч.2 статьи 286 УК Украины по факту нарушения правил дорожного движения.

Это будет интересно:

В Одесской области погиб водитель мотоциклаВ Одесской области погиб водитель мотоцикла В результате ночного ДТП в Одесской области погиб водительВ результате ночного ДТП в Одесской области погиб водитель В Одесской области в ДТП погиб один пассажирВ Одесской области в ДТП погиб один пассажир В Одесской области под колесами грузового авто погиб человекВ Одесской области под колесами грузового авто погиб человек В Одесской области погиб водитель грузового автоВ Одесской области погиб водитель грузового авто
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE