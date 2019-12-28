Вандалы под Одессой сломали автономную систему подсветки, расположенную на «зебре»

В Лиманском районе Одесской области неизвестными оказалась сломанной и унесенной с места ЧП часть автономной подсветки пешеходного перехода.

Данный инцидент произошел вблизи села Калиновка.

Совсем недавно такие инновационные системы стали появляться на дорогах Одесской области.

К сожалению, вандалы действовали весьма вероломно, так как опора освещения вырвана "с корнем", не простояв и десятка дней.

На месте лежит солнечная панель.

Устанавливают такие системы освещения на "зебрах" в местах населенных пунктов, расположенных вдоль автотрасс, чтобы уберечь пешеходов от ДТП.

od-news.com

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