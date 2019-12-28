В Одесской области горе-мать «потеряла» своих детей

В г.Подольске мать заявила о пропаже детей, забыв, что они отправились на спектакль.

Как рассказали в полиции, к ним вечером обратилась женщина и попросила помочь в розыске ее дочери 10 лет и сына 5 лет.

Заявительница рассказала, что везде искала детей, но не смогла их найти. Несмотря на поздний час, правоохранители взялись за поиски, и вскоре обнаружили пропавших детей в местном Доме культуры, где они смотрели представление.

Также установили, что мать, находящаяся в нетрезвом состоянии, не искала дочь и сына.

Теперь в отношении женщины составили административный протокол в соответствии со статьей 184 КУоАП. Также об этом происшествии сообщили в социальную службу.

od-news.com

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