В Одесской области горе-мать «потеряла» своих детей
В г.Подольске мать заявила о пропаже детей, забыв, что они отправились на спектакль.
Как рассказали в полиции, к ним вечером обратилась женщина и попросила помочь в розыске ее дочери 10 лет и сына 5 лет.
Заявительница рассказала, что везде искала детей, но не смогла их найти. Несмотря на поздний час, правоохранители взялись за поиски, и вскоре обнаружили пропавших детей в местном Доме культуры, где они смотрели представление.
Также установили, что мать, находящаяся в нетрезвом состоянии, не искала дочь и сына.
Теперь в отношении женщины составили административный протокол в соответствии со статьей 184 КУоАП. Также об этом происшествии сообщили в социальную службу.
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