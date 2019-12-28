В Одессе во время гонок пострадал водитель

В ночь на 28 декабря на Тираспольском шоссе водители устроили ночные гонки.

Автомобиль марки «Фольксваген» на большой скорости гонялся за машиной марки «Тойота», в результате этого последняя врезалась сзади в «Ладу Калина». Водитель «Лады» во время столкновения получил травму головы, а ночные гонщики поехали дальше. Однако примерно через 200 м оба транспортных средства притормозили. Водитель «Тойоты» на ходу выпрыгнул из салона, а его машина по инерции поехала дальше и столкнулась со стоявшей возле остановки «Проселочной» фурой.

Из «Фольксвагена» вышел водитель и трое пассажиров, которые пытались вытащить из «Тойоты» чемодан, но свидетели гонок помешали им и вызвали на место правоохранителей. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего ДТП.

Фото: 7 канал

od-news.com

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