В Одессе дети радовались и веселились на «Новогодней феерии»

В Одессе в субботу 28 декабря состоялся настоящий праздник "Новогодняя феерия" для более 500 детей, среди которых были сироты, дети из малообеспеченных семей, переселенцев, беженцев, детей воинов АТО и других.

Праздничный концерт прошел на Канатной, 83 в помещении административного здания №2 Одесского областного совета.

Организатором яркого новогоднего концерта для детей выступил Международный конгресс по защите прав и свобод граждан "ЩИТ", возглавляемого Дагером Салехом Мухамедом при поддержке главы Одесского областного совета Сергея Паращенко, Одесской региональной организации Национального союза журналистов Украины во главе с Юрием Анатольевичем Работиным, благотворительного фонда Астра Стелла, Общественной организации "Дбайливе серце" Сергея Кущинского.

Для детей кроме заводных танцев, щедривок, шутливых сценок, подготовили встречу с добрыми волшебниками - Дедом Морозом и Снегурочкой. Они провели целый ряд активных конкурсов, приглашая детей танцевать на своих местах, громко отгадывать загадки, петь любимые новогодние песни. Дети и взрослые радовались, веселились, получали положительные эмоции и множество приятных впечатлений.

В конце праздника всем присутствующим детским коллективам, которые радовали своими выступлениями, а также маленьким зрителям, были вручены подарки в виде сладостей, сока и вкусных сочных мандарин.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...