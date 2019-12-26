В Одесской области в ДТП погиб мотоциклист

В Одесской области на участке трассы Одесса-Рени, расположенной недалеко от с.Мирное, произошла автомобильная авария, в которой погиб мотоциклист.

Как стало известно, второй участник ДТП, водитель микроавтобуса марки «Форд» выезжал с второстепенной дороги. При совершении маневра он не предоставил преимущество мотоциклу, который ехал по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. К сожалению, водитель двухколесного транспорта получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

В отношении водителя микроавтобуса начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 286 УК Украины.

od-news.com

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