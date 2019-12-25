В Одессе произошло жестокое нападение на девушку, работающую в службе такси

В Одессе произошел инцидент, о чем сообщили в Facebook в паблике "Черный список Одесса".

Это случилось 22 декабря - на Черемушках женщину-таксистку избила группа людей. Вот как пострадавшая написала о том, что произошло:

"С адреса Ак. Филатова, 47/3 по такси "Тачка" был сделан вызов. Я приехала. Вышли 2 бабы и пьяный мужик с ребенком 3 лет. Сели в машину и начали ругаться между собой. Потом начали сильно хлопать дверями. На замечания отреагировали агрессивно. Ехали на ул. Магистральная, 18. С машины выйти отказались, в итоге, избили меня, поломали салон, порвали паспорт, вытащили деньги", - написала одесситка.

Пострадавшая вызвала полицию и потом обратилась к медикам. Медики констатировали перелом носа, ушиб мягких тканей. К счастью, успела достать баллончик и распылить его. На помощь таксистке поспешили двое мужчин, не дававшие пьяной группе людей приближаться к своей жертве до приезда патрульных инспекторов.

"Ребята-таксисты, да хранит вас Бог от таких неадекватов!", - написала Ирина Романченко.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...