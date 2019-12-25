Одесса простилась с погибшим во время пожара в колледже студентом

В Одессе в среду 25 декабря состоялась церемония прощания с Кириллом Трофимчуком, погибшим 4 декабря во время пожара в экономическом колледже, расположенном в здании по ул. Троицкой, 25.

Прощание с 16-летним Кириллом прошло в верхнем храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора.

Попрощаться с погибшим пришли его родные и близкие, друзья, одногруппники, а также горожане, лично не знавшие мальчика, но принимавшие участие в судьбе пострадавших.

Тело Кирилла было обнаружено на пятом этаже шестиэтажного здания в кабинете, где должно было состояться занятие по высшей математике.

Как рассказала мама мальчика, сын успел позвонить, сообщил, что задыхается, очень сильно её любит и попрощался. Родные во время поисков до последнего надеялись на то, что каким-то образом мальчику удалось выжить.

Кирилл - второй ребенок, которую семья Трофимчуков потеряла. Родной брат Кирилла Илья, умер от онкологии.

od-news.com

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