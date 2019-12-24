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Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП под Одессой, в котором погиб байкер

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Появились подробности смертельного ДТП под Одессой, в котором погиб байкерНа мосту возле 7-го км в воскресенье 22 декабря произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.

В социальных сетях очевидцев призывают помочь установить справедливость, поделившись подробностями этой смертельной аварии.

Так, в Facebook появилась публикация от Вячеслава Грубого, ставшего невольным свидетелем аварии. С его слов водитель микроавтобуса решил развернуться, пересекая две сплошные, тем самым грубейшим образом нарушив правила дорожного движения, что повлекло за собой смерть одного из участников дорожного движения - байкера.

В настоящее время идут поиски свидетелей, у которых могло быть записано на видеорегистратор произошедшее.

В сообщении сказано: "Спринтер грубо нарушил ПДД, что привело к смерти водителя мотоцикла. У парня остались крохотный ребенок, жена, и родители. Водитель Спринтера пытается отмазаться. Поможет видеофиксация разворота через двойную сплошную либо минута до и пару минут сразу после".

Своим маневром микроавтобус полностью перегородил дорогу движущемуся байку. Мотоциклист пытался избежать столкновения и даже смог положить байк на бок, но удар оказался очень сильным. После того, как мотоциклист ударился головой о бок микроавтобуса, он угодил под "Спринтер".

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