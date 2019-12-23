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В Одесской области остановили груз с контрабандным товаром

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В Одесской области остановили груз с контрабандным товаромВ ночь на 23 декабря сотрудники правоохранительных органов обнаружили и перекрыли канал, по которому в нашу страну поступал фальсифицированный подакцизный товар в виде табака, предназначенного для кальянов.

Правоохранители остановили контейнер с грузом, который уже прошел процесс растаможки таможней в одном из портов в Одесской области. Однако внутри они обнаружили не пищевую пленку, которая была указанна в документации, а 27 тонн контрафактного турецкого табака, который относится к разряду запрещенных товаров.

Общая стоимость изъятого контрабандного товара превышает 200 тыс. дол. США. Расследование этого дела продолжается.

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