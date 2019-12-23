В «Молодой гвардии» в Одессе детям подарили праздничный концерт

В Одессе на день Св. Николая в УДЦ "Молодая Гвардия" состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие социально-музыкальный проект "Если в сердце любовь", пародист Сергей Паламаренко в образе мега-популярного певца Дзидзьо, танцовщица Квитка, и Панда Шурик.

Юные участницы музыкального проекта "Если в сердце любовь" подарили присутствующим детям, отдыхающим в это время в "Молодой Гвардии", мотивационные песни о чуде, вере в добро и мечту, о радости, любви и удаче.

Почти 800 мальчиков и девочек, приехавших 5 декабря в лагеря "Звездный" и "Солнечный" УДЦ "Молодая гвардия" на заключительный 13-й тематический сезон 2019 года, с удовольствием подпевали, делали фотоснимки, снимали видео и веселились от души в компании позитивных артистов.

od-news.com

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