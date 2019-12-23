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Озвучена дата, когда школьники Одессы отправятся на зимние каникулы

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когда школьники Одессы отправятся на зимние каникулыВ понедельник 23 декабря после аппаратного совещания в Одесском горсовете, директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич сообщила о том, когда начнутся зимние каникулы в школах Одессы.

Школьники уйдут на зимние каникулы в следующий понедельник - 30 декабря. Длиться они будут по 13 января 2020 года.

Во время зимних каникул скучать детям не придется. Город закупил около 30 тысяч билетов на различные интересные мероприятия для детей. Речь идет о концертах, спектаклях и других развлекательных мероприятиях с ёлками.

В школах уже проводятся новогодние праздники с вручением сладких подарков, закупленных за счет городского бюджета, которые получат абсолютно все дети, посещающие 1-6 классы.

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