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В Одесской области мужчина ограбил свою гражданскую жену

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В Одесской области мужчина ограбил свою гражданскую жену

Правоохранители г.Белгорода-Днестровска задержали местного жителя 35 лет, который ограбил свою гражданскую жену.

Как стало известно, обвиняемый во время ссоры с сожительницей ударил ее, затем отобрал кошелек и сбежал. Потерпевшая сообщила о произошедшем ограблении в полицию, и вскоре подозреваемого задержали на одной из городских улиц. При обыске у мужчины был найден кошелек женщины, а также банковская карточка, с которой он успел снять деньги и потратить по своему усмотрению.

Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 186 УК Украины, за это ему грозит тюремное заключение на срок до 6 лет.

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