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В Одессе в патрульную полицию продолжают приносить игрушки

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В Одессе в патрульную полицию продолжают приносить игрушки
В Одессе в патрульной полиции продолжается бессрочная акция по сбору детских игрушек. Так, девочка по имени Кира, являющаяся ученицей 5-го класса, вместе с мамой принесла свои мягкие игрушки.
В субботу утром Кира передала своих мягких друзей копам. Со слов девочки, она хочет, чтобы эти игрушки радовали деток, которые на самом деле нуждаются во внимании и заботе, особенно накануне праздничных дней.
"Напоминаем, на службе патрульным инспекторам приходится сталкиваться с разными случаями, но больше всего инспекторы уделяют внимание случаям с участием детей. Время от времени патрульным приходится возвращать в семьи несовершеннолетних, которые потерялись в городе, или предоставлять помощь детям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Не редко инспекторам приходится успокаивать детей во время семейных конфликтов. В таких случаях полицейским нужно налаживать диалог с детьми. Именно поэтому уже несколько лет подряд продолжается благотворительная акция по сбору игрушек, чтобы в случае необходимости они могли развлечь и даже успокоить малышей" - говорится в сообщении ведомства на странице Facebook.
Все игрушки, переданные благотворителями, проходят обработку в эко-чистках нового поколения.
Полицейские благодарят Киру и всех неравнодушных горожан, поддерживающих эту инициативу, призванную сделать мир добрее.

 

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