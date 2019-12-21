В Одессе планируют обновить фонтан-скульптуру «Молодость»
В Одессе планируют обновить скульптуру, известную в народе как «Дети и лягушка». Для этого к одинокой лягушке добавят еще двух, как это было изначально, а сам фонтан обнесут живой изгородью.
Как рассказал автор проекта А.Устенко, изначально у этой скульптуры было три лягушки, однако из этой троицы осталась всего одна, и та постоянно страдает от действий вандалов. Поэтому предлагают установить на ее место трех лягушек, выполненных из бронзы, а рядом со скульптурой установить камеры наблюдения. Помимо этого, установят живую изгородь с подсветкой, а вокруг скульптуры понизят уровень площадки, чтобы фонтан не подмывало.
По материалам: УСИ
...