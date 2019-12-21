В Одессе планируют обновить фонтан-скульптуру «Молодость»

В Одессе планируют обновить скульптуру, известную в народе как «Дети и лягушка». Для этого к одинокой лягушке добавят еще двух, как это было изначально, а сам фонтан обнесут живой изгородью.

Как рассказал автор проекта А.Устенко, изначально у этой скульптуры было три лягушки, однако из этой троицы осталась всего одна, и та постоянно страдает от действий вандалов. Поэтому предлагают установить на ее место трех лягушек, выполненных из бронзы, а рядом со скульптурой установить камеры наблюдения. Помимо этого, установят живую изгородь с подсветкой, а вокруг скульптуры понизят уровень площадки, чтобы фонтан не подмывало.

По материалам: УСИ

od-news.com

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