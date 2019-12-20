В Одессе созданы картины с изображением символов 2020 года из трамвайных билетов

В Одессе художницей были созданы картины из трамвайных билетов. В этих картинах есть место символам наступающего 2020 года - мышам.

Ольга Яровая известна своим креативным подходом и способностью создания коллажей из упаковок шоколада, оберток, журналов, газет и трамвайных билетов.

Любимые сюжеты художницы из Одессы это, конечно же, чайки, коты. Коллажи получаются будто живые. В то же самое время очень легко увидеть, что шедевры созданы из фрагментов бумаги, упаковок, так как, удается рассмотреть цифры, прочесть некоторые фразы.

Картины Ольги Яровой находятся в частных коллекциях Германии, Украины, Америки.

Желающие могут приобрести картины, имеющиеся в наличии у художницы, в шоу-руме SHA-Odessa в центре Одессы на углу ул. Бунина и Польского спуска.

По материалам: culturemeter.od.ua

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...