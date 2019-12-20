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В Одессе готовятся наладить процесс уборки за домашними питомцами, которых выгуливают на улице

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В Одессе готовятся наладить процесс уборки за домашними питомцами, которых выгуливают на улице

В Одессе на полмиллиона гривен будут закуплены урны для сбора собачьих экскрементов.

Об этом стало известно от создателя одесской соцплатформы "Доброе дело" Анатолия Кавуна.

Он подчеркнул, что на полмиллиона гривен предусмотрено много урн. "Может это и не очень много на наш большой город, но достаточно, чтобы расшевелить представление о том, что мы таки перестанем ходить по экскрементам хотя бы в парках. Также не будем дышать глистами и сможем "типо забывшему кулечек собачнику" показать куда идти и где взять", - рассказал Анатолий.

Данный проект нашел поддержку у мэра Одессы Геннадия Труханова. По словам Анатолия Кавуна, при поддержке мэра данного вопроса, коммунальным службам придется его решать. Не только в новых, но и старых урнах появятся кулечки. Сейчас идет сбор информации о производителях эко-станций и пакетов, чтобы можно было получить минимальную цену, но при этом установить максимальное количество урн и пакетов.

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