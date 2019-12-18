В Одессе на помощь к больному ребенку поспешили копы
В Одессе копы поспешили к больному 6-летнему ребенку, у которого произошел эпилептический приступ.
Ребенку стало плохо возле Одессы на стационарном посту КП "Два столба". Там к патрульным обратилась женщина, рассказав, что у её малолетнего сына эпилептический приступ.
Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной службы в Одесской области, шестилетнего мальчика патрульные усадили в служебный автомобиль и отправились в срочном порядке в больницу. Ребенок был передан в руки медиков. Женщина всё время находилась рядом со своим сыном.
В ведомстве подчеркнули, что патрульные стараются прилагать максимум усилий, когда такого рода помощь нужна гражданам.
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