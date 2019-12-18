Авто Новости Одесской области Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Под Одессой произошла смертельная авария: подробности

seo 0 Comment , , , ,

Под Одессой произошла смертельная авария: подробностиВ Лиманском районе Одесской области в поселке Новые Беляры произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Не смогли разминуться два участника дорожного движения: водитель легкового транспортного средства Honda и мотоцикл. Авария произошла в дневное время 17 декабря на пересечении ул. Одесская и ул. Новая.

При столкновении водитель мотоцикла получил травмы, оказавшиеся смертельными. Он скончался на месте ДТП.

Как у автомобиля, так и у мотоцикла существенно пострадали кузовы.

На месте происшествия работали следователи, выясняя все обстоятельства случившейся смертельной аварии. Решался вопрос о внесении сведений по этому ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Это будет интересно:

В Одесской области произошла трагическая аварияВ Одесской области произошла трагическая авария Под Одессой произошла авария, погиб один человекПод Одессой произошла авария, погиб один человек В Одессе произошла смертельная авария: автомобиль разорван на частиВ Одессе произошла смертельная авария: автомобиль разорван на части Под Одессой произошла серьезная аварияПод Одессой произошла серьезная авария Под Одессой произошла крупная авария с участием маршрутки: есть погибшие пассажирыПод Одессой произошла крупная авария с участием маршрутки: есть погибшие пассажиры
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE