Под Одессой произошла смертельная авария: подробности

В Лиманском районе Одесской области в поселке Новые Беляры произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Не смогли разминуться два участника дорожного движения: водитель легкового транспортного средства Honda и мотоцикл. Авария произошла в дневное время 17 декабря на пересечении ул. Одесская и ул. Новая.

При столкновении водитель мотоцикла получил травмы, оказавшиеся смертельными. Он скончался на месте ДТП.

Как у автомобиля, так и у мотоцикла существенно пострадали кузовы.

На месте происшествия работали следователи, выясняя все обстоятельства случившейся смертельной аварии. Решался вопрос о внесении сведений по этому ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

od-news.com

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