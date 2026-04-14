В Одесі після атаки готують відновлення пологового будинку №5

В Одесі триває підготовка до відновлення роботи пологового будинку №5, що розташований на вулиці Добровольців. Медзаклад зазнав пошкоджень унаслідок атаки наприкінці березня, однак місто оперативно взялося за його відбудову, щоб якнайшвидше повернути можливість приймати пацієнток.

Наразі завершено один із ключових етапів — детальне обстеження будівлі. Фахівці вже зафіксували всі пошкодження та оцінили їхній масштаб. За словами директорки міського департаменту охорони здоров’я Олени Колоденко, цей крок дозволяє перейти до наступної фази підготовки.

Очікується, що вже найближчими днями будуть готові остаточні висновки експертизи. Саме вони визначать обсяг майбутніх робіт і допоможуть сформувати точний кошторис. Після цього розпочнеться безпосереднє відновлення будівлі.

У міській владі підкреслюють: головний пріоритет — безпека. Усі роботи проводяться максимально ретельно, щоб створити надійні умови для майбутніх мам, новонароджених і медиків, які незабаром повернуться до роботи в оновленому пологовому.