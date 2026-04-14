Шок у Подільську: на Одещині чоловіка судитимуть після сімейної трагедії

У Подільську на Одещині завершено розслідування резонансної справи, яка шокувала місцевих мешканців. Чоловіка, якого підозрюють у спричиненні смертельних травм власній дружині, передали до суду.

Історія набула розголосу після звернення жінки до поліції: вона повідомила, що сусідський хлопчик просить допомоги, адже його мати померла, а батько не звертається до відповідних служб. Правоохоронці, які прибули за викликом, виявили у будинку тіло 39-річної жінки. З’ясувалося, що її 49-річний чоловік не повідомив про смерть і залишив тіло вдома.

Експертиза встановила: причиною смерті стали тяжкі ускладнення після проникаючого поранення грудної клітки. Травма спричинила серйозні запальні процеси, що врешті призвели до фатальних наслідків.

У ході слідства стало відомо, що інцидент стався приблизно за місяць до трагедії під час домашнього конфлікту. Чоловік завдав дружині удару ножем, однак по допомогу вони не звернулися. Замість цього рану обробили самотужки, що лише погіршило ситуацію.

Правоохоронці вилучили знаряддя та провели необхідні експертизи, які підтвердили його причетність. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому інкримінують тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Справу вже передано до суду, і тепер чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.