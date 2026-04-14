Розкрадання коштів на будівництві в Одеській області

В Одеській області викрили масштабну схему з розкрадання бюджетних коштів, призначених для житла військовослужбовців. Директор приватної будівельної компанії отримав підозру після того, як слідчі задокументували можливе привласнення мільйонів гривень під час реконструкції казарми.

Йдеться про об’єкт, який мали переобладнати у житловий будинок на 39 квартир для військових та їхніх родин. Відповідний договір із підрядником уклало Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони України. Однак, за даними правоохоронців, керівник фірми вирішив скористатися ситуацією.

Протягом кількох років він вносив до звітної документації неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт і використаних матеріалів. Частину робіт фактично не виконували, однак у документах вони значилися як завершені. На підставі цих паперів підрядник отримував оплату з державного бюджету.

У результаті, як встановило слідство, із загальної суми фінансування майже 8,4 мільйона гривень було безпідставно привласнено. Кошти вивели на рахунки та використали на власний розсуд.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру одразу за кількома статтями. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.