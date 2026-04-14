Росія вдарила по судну з кукурудзою: що відомо про атаку на Одещину

Вночі проти 14 квітня російські війська здійснили чергову атаку по Одещині, завдавши ударів по цивільному судну та портовій інфраструктурі. Під прицілом опинилося судно LADY MARIS, яке прямувало до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою.

Після влучання безпілотника на борту спалахнула пожежа. Попри небезпечну ситуацію, екіпаж не постраждав. Також цієї ж ночі ударів зазнав торговельний порт в Ізмаїлі — одному з ключових логістичних вузлів регіону.

У Військово-Морських Силах ЗСУ наголошують: подібні атаки становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства у Чорному морі. Окрім цього, вони можуть мати ширші наслідки — зокрема впливати на глобальну продовольчу безпеку, адже Україна залишається одним із важливих експортерів зерна.