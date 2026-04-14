На Одещині викрили незаконний продаж небезпечних предметів

В Одеському районі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у незаконних операціях із небезпечними предметами. За даними слідства, 38-річний місцевий житель налагодив збут боєприпасів і був затриманий одразу після чергової угоди.

Оперативники заздалегідь отримали інформацію про можливу протиправну діяльність і розпочали розслідування. У результаті проведених заходів їм вдалося задокументувати факт продажу. Чоловіка затримали просто на вулиці в одному з населених пунктів Авангардівської громади під час зустрічі з покупцем. За два вибухонебезпечні предмети із запалами він отримав 100 доларів.

Усі вилучені предмети направили на експертизу. Попередньо встановлено, що вони є промислово виготовленими боєприпасами. Також правоохоронці вилучили гроші, отримані під час угоди.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру. Його дії кваліфікують як незаконне придбання, зберігання та збут боєприпасів без відповідного дозволу. Наразі триває розслідування, зокрема встановлюється походження небезпечних предметів.

У поліції також нагадують: у разі добровільної здачі подібних предметів особа може уникнути кримінальної відповідальності. В іншому випадку порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.