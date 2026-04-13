Великодня атмосфера в Одесі: соціальні заклади наповнилися життям

Напередодні світлого Христового Воскресіння заклади соціальної сфери Одеси перетворилися на справжні осередки творчості, турботи та духовної підтримки.

Для підопічних територіальних центрів, вихованців реабілітаційних установ і дітей організували низку тематичних заходів, де українські традиції поєдналися з арттерапією. Учасники дізнавалися про значення Великодня, створювали писанки, великодні прикраси та символічні композиції, наповнюючи їх особливим змістом і теплом.

У різних районах міста проводили майстер-класи та творчі зустрічі: люди виготовляли святкові вироби, брали участь у лекціях та заняттях, що допомагають емоційно відновитися. Для наймолодших організували інтерактивні ігри та заняття, де вони знайомилися з традиціями святкування.

До ініціатив долучилися і навчальні заклади — разом із соціальними службами вони провели творчі майстер-класи, під час яких діти створювали яскраві великодні композиції.

Ці заходи стали не просто дозвіллям, а важливою підтримкою для людей різного віку. Вони допомогли відчути єдність, тепло спільних традицій і нагадали, що навіть у непрості часи світло завжди перемагає.