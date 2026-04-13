Пільги для дітей в Одесі: безкоштовний транспорт до кінця воєнного стану

Усі школярі Одеса з 1 по 11 клас можуть безкоштовно користуватися міськими трамваями та тролейбусами — пільга діє до завершення воєнного стану. Для цього достатньо мати підтвердження статусу учня — як у цифровому, так і в паперовому форматі.

Скористатися безкоштовним проїздом можна через застосунок Мрія, пред’явивши «Мрія-ID». Наразі до системи вже підключилися десятки шкіл: 28 закладів активно користуються платформою, ще 87 подали заявки, а понад 5300 дітей уже мають електронні учнівські документи.

Якщо ж школа ще не інтегрована до системи, учень має право їздити безкоштовно за звичайною довідкою зі школи. Такі документи вже отримали понад 28,5 тисячі дітей. Важливо, щоб довідка містила всі необхідні дані та фото учня.

У разі відсутності будь-якого підтвердження батькам варто звернутися до адміністрації навчального закладу, щоб оформити документ і забезпечити дитині право на безкоштовний проїзд.