Небезпечний маневр: під Одесою мотоцикліст отримав травми в ДТП

У передмісті Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода, яка завершилася серйозними травмами для мотоцикліста та судовою справою для водія легковика. Інцидент трапився вдень поблизу села Сухий Лиман.

За даними слідства, 71-річний керманич автомобіля «Mercedes-Benz» під час руху по кільцевому перехрестю не був достатньо уважним та не оцінив дорожню ситуацію. Під час перестроювання у ліву смугу він не надав перевагу мотоциклу «Yamaha», який рухався поруч, у результаті чого сталося зіткнення.

Унаслідок аварії 57-річний мотоцикліст отримав травми середнього ступеня тяжкості — зокрема перелом лопатки зі зміщенням. Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння — вони були тверезими.

Правоохоронці завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Водієві інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини. Йому загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права керування транспортними засобами на цей же строк.