Хотів швидких грошей — отримав кримінальну справу: підпал в Одесі

Легкий заробіток у тисячу гривень обернувся для 21-річного чоловіка серйозними наслідками — тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі. В Одесі правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу щодо підпалу автомобіля.

Інцидент стався в січні біля багатоповерхівки у Приморському районі. Молодик, який приїхав із Миколаєва та орендував житло в місті, погодився на пропозицію незнайомця з месенджера підпалювати автівки за гроші. За «замовлення» він придбав легкозаймисту рідину, обрав автомобіль «Toyota», підпалив його та зафільмував процес для звіту.

Пожежу оперативно ліквідували, люди не постраждали, однак транспортний засіб зазнав пошкоджень на майже 18 тисяч гривень. Поліцейські швидко встановили особу зловмисника та затримали його.

Слідство завершено, обвинувальний акт уже в суді. Дії фігуранта кваліфіковано як умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Його ситуацію ускладнює попередня судимість, що може вплинути на суворість покарання.