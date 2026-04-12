В Одесі під колесами вантажівки загинула 59-річна жінка

Трагічна автопригода сталася вдень 12 квітня на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. За попередніми даними слідства, 32-річний водій вантажівки здійснив наїзд на 59-річну жінку, коли вона перетинала дорогу поза межами регульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння — він був тверезий. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини трагедії. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція вкотре закликає водіїв бути уважними за кермом і дотримуватися безпечної швидкості, а пішоходів — переходити дорогу лише у визначених місцях та використовувати світловідбивні елементи у темну пору доби.