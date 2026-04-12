Свято, що об’єднує: як Одеса зустріла Великдень під час війни

В Одесі Великдень зібрав сотні містян біля храмів: люди прийшли освятити кошики, помолитися та відчути атмосферу одного з найсвітліших свят. Особливо багатолюдно було біля Свято-Троїцького храму ПЦУ, де черги розтягнулися на всю площу. Віряни ділилися, що свідомо обирають саме українську церкву та вірять у мир і перемогу.

Цьогоріч одесити активно експериментували з оформленням великодніх кошиків. Окрім традиційних писанок, популярності набули сучасні техніки — наприклад, фарбування яєць фломастерами та декорування фольгою. Водночас не зникає інтерес до автентичних традицій: майстри писанкарства продовжують створювати орнаменти з глибоким символізмом — на щастя, добробут і захист.

Священники під час освячення бажали людям миру, безпеки та якнайшвидшої перемоги, а також спокою для дітей і світлого майбутнього для України. Попри складні часи, Великдень вкотре об’єднав одеситів навколо віри, традицій і надії.