Зміни в русі транспорту в Одесі 12 квітня: деталі

В Одесі на Великдень змінять рух транспорту: що варто знати пасажирам

12 квітня 2026 року, у зв’язку з проведенням великодніх заходів, у місті тимчасово змінять схеми руху громадського транспорту. Обмеження діятимуть з 07:00 до 14:00 на вулиці Пастера.

Зокрема, автобуси №168, 240 та 250 при русі від Пересипських мостів курсуватимуть по вулиці Старопортофранківській, після чого повертатимуться до звичних маршрутів.

Маршрути №105, 111, 121, 145, 146 та 242 у напрямку до вулиці Преображенської рухатимуться в об’їзд через узвіз В. Блажка, далі по вулицях Софіївській та Преображенській, після чого продовжать рух за стандартними схемами.

Також зміни торкнуться маршруту №127 — його кінцеву зупинку тимчасово перенесуть від «Інфекційної лікарні» до зупинки «Український театр».

Міська влада закликає пасажирів врахувати ці зміни під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути.