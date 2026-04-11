Напередодні Великодня поліцейські організували два заходи для дітей

Напередодні Великодня одеські ювенальні поліцейські провели одразу дві теплі зустрічі з дітьми, наповнені творчістю, турботою та святковим настроєм.

Перша відбулася у центрі міста на базі благодійного фонду, де правоохоронці організували для дітей-переселенців національно-патріотичний захід. Малеча долучилася до майстер-класу з виготовлення великодніх писанок: діти розмальовували картонні макети, створювали власні унікальні орнаменти та прикрашали ними дерева, додаючи простору яскравих барв. Під час заходу учасникам також розповіли про українські традиції святкування Великодня та їх значення.

Друга зустріч пройшла у дитячому будинку в Київському районі Одеси. Разом із поліцейськими до дітей завітали представники служби у справах дітей, освітяни та громадські діячі. Тут організували творчу майстерню з прикрашання пасок: діти разом із дорослими готували глазур, оздоблювали випічку та спілкувалися у теплій атмосфері. Гості привітали вихованців зі святами, побажали здоров’я, підтримки та здійснення мрій.

Обидві зустрічі стали для дітей можливістю відчути увагу, підтримку та справжню атмосферу свята, яка так необхідна у непростий час.