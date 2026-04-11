Масована атака по Одесі: є загиблі та масштабні руйнування

Вночі Одеса та область знову опинилися під масованою атакою ворога, яка призвела до жертв і значних руйнувань.

Унаслідок влучань безпілотників у житловий сектор загинули двоє людей — їхні тіла рятувальники виявили під час гасіння пожежі у приватному будинку. Ще кілька осіб отримали поранення: щонайменше двоє перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Зафіксовано пошкодження десятків приватних і багатоквартирних будинків, гуртожитку, дитячого садочка, а також об’єктів енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури. В одному з випадків дрон влучив у 10-й поверх 12-поверхівки, також зайнявся дах гуртожитку. У різних районах міста виникли численні пожежі, пошкоджено транспорт і заклади харчування.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги, однак усі осередки займання вдалося оперативно ліквідувати та не допустити поширення вогню. На місцях працювали психологи ДСНС, які допомагали постраждалим мешканцям.

З ночі до ліквідації наслідків залучені комунальні служби: фахівці розчищають території, закривають вибиті вікна та ремонтують покрівлі. Розгорнуто мобільний оперативний штаб, де мешканцям допомагають оформити документи для отримання компенсацій, зокрема за програмою «єВідновлення».

До робіт залучили понад сотню рятувальників і десятки одиниць техніки. Ліквідація наслідків атаки триває.