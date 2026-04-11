Комунальники працюють без зупину: ліквідація наслідків удару в Одесі

У Пересипському районі Одеси ліквідовують наслідки ворожої атаки — пошкоджено житлові будинки.

Після чергового удару ворога в районі зафіксовано пошкодження щонайменше дев’яти житлових будинків. У них вибито близько 60 вікон, також зазнав руйнувань один дах. На місці одразу розпочали роботу комунальні служби, які оперативно взялися за відновлення.

Понад 30 працівників підприємства «ЖКС «Пересипський» виконують першочергові роботи: закривають вибиті віконні прорізи, ремонтують покрівлю та намагаються якнайшвидше повернути будинки до придатного для проживання стану. Паралельно разом із фахівцями підприємства «Міські дороги» вони розчищають двори та проїжджу частину від уламків і сміття, що залишилися після обстрілу.

Також на місці розгорнули міський оперативний штаб. Представники районної адміністрації спілкуються з мешканцями, пояснюють порядок оформлення допомоги та приймають заявки на компенсації за пошкоджене майно.

Обстеження будинків триває, як і робота з постраждалими одеситами.