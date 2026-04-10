Увага, водії: адреси ремонтів доріг в Одесі

Анастасія

В Одесі 10 квітня триватимуть ремонтні роботи на дорогах і тротуарах. Через це можливі тимчасові ускладнення руху, тож водіям і пішоходам варто врахувати перелік ділянок.

Роботи заплановані за такими адресами:

  • вул. Решата Аметова — тротуар (від просп. Шевченка до просп. Шевченка, 11)
  • перехрестя вул. Наливної та вул. Ганса Германа
  • проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги
  • Дальницьке шосе
  • Фонтанська дорога
  • перехрестя вул. Інглезі – просп. Небесної Сотні – вул. Михайла Комарова
  • вул. Південна — тротуар (від вул. Тараса Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського, непарна сторона)
  • просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)
  • вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)

Містян просять заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.

