Увага, водії: адреси ремонтів доріг в Одесі
В Одесі 10 квітня триватимуть ремонтні роботи на дорогах і тротуарах. Через це можливі тимчасові ускладнення руху, тож водіям і пішоходам варто врахувати перелік ділянок.
Роботи заплановані за такими адресами:
- вул. Решата Аметова — тротуар (від просп. Шевченка до просп. Шевченка, 11)
- перехрестя вул. Наливної та вул. Ганса Германа
- проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги
- Дальницьке шосе
- Фонтанська дорога
- перехрестя вул. Інглезі – просп. Небесної Сотні – вул. Михайла Комарова
- вул. Південна — тротуар (від вул. Тараса Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського, непарна сторона)
- просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)
- вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)
Містян просять заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews