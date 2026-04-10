Увага, водії: адреси ремонтів доріг в Одесі

В Одесі 10 квітня триватимуть ремонтні роботи на дорогах і тротуарах. Через це можливі тимчасові ускладнення руху, тож водіям і пішоходам варто врахувати перелік ділянок.

Роботи заплановані за такими адресами:

вул. Решата Аметова — тротуар (від просп. Шевченка до просп. Шевченка, 11)

перехрестя вул. Наливної та вул. Ганса Германа

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

Дальницьке шосе

Фонтанська дорога

перехрестя вул. Інглезі – просп. Небесної Сотні – вул. Михайла Комарова

вул. Південна — тротуар (від вул. Тараса Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського, непарна сторона)

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)

Містян просять заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.