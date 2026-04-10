У центрі Одеси оживають фонтани: вже п’ять працюють

В Одесі стартував новий сезон фонтанів — місто поступово повертається до весняного життя. 10 квітня після зимової перерви знову запрацював один із найулюбленіших фонтанів містян і туристів — на Театральній площі. Він став уже п’ятим об’єктом, який відновили цього сезону.

Загалом навесні планують запустити 16 із 28 міських фонтанів, що перебувають на балансі комунального підприємства. Частина з них уже радує одеситів у центральній частині міста. Зокрема, раніше відновили роботу фонтану в Міському саду, у сквері Пале-Рояль, на Соборній площі та біля пам’ятника загиблим захисникам правопорядку.

Перед запуском кожен об’єкт проходить комплексну підготовку після зими: ремонтують чаші, встановлюють і перевіряють насосне обладнання, а також проводять пусконалагоджувальні роботи. Фахівці кажуть — усе це необхідно, аби фонтани працювали стабільно протягом усього теплого сезону.

Місто поступово наповнюється водою, світлом і весняною атмосферою.