Трагедія на дні народження в Одесі: справу передали до суду

В Одесі передали до суду справу щодо чоловіка, який під час святкування дня народження смертельно побив знайомого. Трагічний інцидент стався наприкінці минулого року в квартирі в Хаджибейському районі.

За даними слідства, під час застілля між двома чоловіками виникла сварка. У розпал конфлікту 41-річний гість жорстоко побив 43-річного знайомого, завдаючи ударів по голові. Після цього він продовжив святкування, а медиків викликав лише через понад добу, коли потерпілий вже був у комі.

Чоловіка госпіталізували, однак врятувати його не вдалося — він помер у лікарні від тяжкої черепно-мозкової травми. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування нападника та затримали його.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.