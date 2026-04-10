Нічна атака: на Одещині горіла інфраструктура

Вночі Одещина зазнала масованої атаки ударними безпілотниками, внаслідок якої постраждала енергетична інфраструктура. На одному з об’єктів виникла масштабна пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

До гасіння залучили 82 рятувальників і 20 одиниць техніки. Водночас серйозних пошкоджень зазнали два великі енергетичні об’єкти на півдні області, через що понад 11 тисяч родин залишилися без електропостачання.

Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити світло. В області діють стабілізаційні відключення, а в Одесі — екстрені, щоб уникнути перевантаження мереж.