На Одещині жінку взяли під варту за вбивство подруги

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру 71-річній жінці, яка під час застілля смертельно поранила свою подругу. Трагічний випадок стався кілька днів тому в одному з населених пунктів Балтської громади у приватному будинку, де разом проживали підозрювана, її співмешканець та потерпіла.

За даними слідства, під час спільного вживання алкоголю між жінками виникла сварка на ґрунті ревнощів. У розпал конфлікту господарка будинку схопила ніж і вдарила 68-річну подругу в груди. Потерпілу у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати її не вдалося — вона померла під час операції від значної крововтрати та шоку.

Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину та інші докази. Жінку затримали та обрали їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство, а підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі.