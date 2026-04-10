«Дайте подзвонити»: в Одесі викрили шахрая

В Одесі завершили розслідування щодо чоловіка, який обманом привласнював чужі телефони. 48-річний житель Пересипського району підходив до людей із проханням дати гаджет для «термінового дзвінка», після чого зникав разом із ним.

За даними слідства, від початку лютого він ошукав щонайменше чотирьох одеситів. Викрадені телефони чоловік продавав, завдавши потерпілим збитків на понад 51 тисячу гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника — раніше він уже мав судимість за крадіжку. Під час слідства чоловік визнав провину. Два телефони вже повернули власникам, ще два — розшукують.

Наразі обвинувальний акт передано до суду. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.